Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Diğer operasyonlarda ise PKK içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.