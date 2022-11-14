Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da terör operasyonu: 7 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Manisa'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 1'i Suriye uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Diğer operasyonlarda ise PKK içerisinde faaliyet gösterdiği yönünde bilgi elde edilen Suriye uyruklu 1 kişi ile FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Zanlıların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtildi.
Etiketler: Manisa Terörle Mücadele
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