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Manisa'da şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile eşi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ile eşi ağır yaralandı.
İbrahim G.'nin (50) kullandığı 43 SC 547 plakalı otomobil, Gürle Mahallesi yakınlarında yolun eğimli ve mıcır kaplı olmasının da etkisiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yoldan geçenlerin çağrısıyla olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü İbrahim G. ile eşi Emel G. (45) Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ağır yaralanan sürücü ile eşi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.
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