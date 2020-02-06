Alınan bilgiye göre, çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.