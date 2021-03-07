Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Muradiye Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi önünde şüphelendikleri bir otomobili durdu.
Araçta narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada 40 gram bonzai ele geçirildi.
Otomobil sürücüsü F. Y. (44) gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu
Son Haberler
- 10:32
- 10:21
- 10:25
- 10:24
- 09:55
Sıradaki Haber
Kocaeli'de çarpışan iki otomobilin sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz