Haber Giriş: 7 Mart 2021 Pazar 09:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor.
Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.
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