Manisa'da otomobilin çarptığı çocuk öldü
Haber Giriş:
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
Alınan bilgiye göre, M.C.Ö'nün (23) kullandığı 35 AP 8041 plakalı otomobil, Muradiye Mahallesi'nde yolun karşısına geçen Musa Sözen'e (14) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sözen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.
Sözen'in cenazesi, Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.