Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildeki Hafize A., Fatma D. ve Ayşe D., kaza yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin kullandığı tır ile çarpıştı.

Sıradaki Haber

Tekirdağ’da 7 bin 735 çift evlendi, 2 bin 905 çift ise boşandı