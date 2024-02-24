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Güncel
AA 24.02.2024 09:36

Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ile tır çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Cengiz Akalın idaresindeki otomobil, Akhisar-Gölmarmara kara yolu Beyoba Kavşağı'nda, M.R.C'nin kullandığı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otomobildeki Hafize A., Fatma D. ve Ayşe D., kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücüler ve otomobildeki Halil İbrahim D. ambulansla Akhisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik Gölmarmara istikametine bir süre tek şeritten sağlandı.

Cenazeler, otopsi için Akhisar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kazaya karışan otomobildekilerin tarım işçisi olduğu öğrenildi.

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