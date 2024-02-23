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Güncel
AA 23.02.2024 17:40

Niğde'de 645 bin dekar alana hububat ekildi

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, kentte 645 bin dekar alana hububat ekildiğini bildirdi.

Niğde'de 645 bin dekar alana hububat ekildi

Baş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Niğde'de bu yıl yaklaşık 645 bin dekar alanda hububat ekimi yapıldı söyledi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından yaklaşık 100 bin dekar alanda hububat çıkışlarıyla ilgili fenolojik gözlemler yapıldığını belirten Baş, hububat çıkışlarının homojen olduğunun görüldüğünü aktardı.

Baş, mevsimlerin kurak gitmesiyle ekili alanlarda tarla faresi popülasyonunun arttığını dile getirerek, "Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, iklimin kurak gitmesi ve ayrıca tarla faresiyle beslenen yırtıcı kuşlarla tilkilerin bilinçsiz avlanması nedeniyle tarla faresinin popülasyonunun arttığı görüldü. Çiftçi ve üreticilerimizin zarar görmemesi için Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi teknik elemanlarımız tarafından gerekli çalışmalara başlanıldı." ifadelerini kullandı.​​​​​​

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