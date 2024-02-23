Osmaniye yer fıstığının AB nezdinde tescil edilmesi bekleniyor

Durak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Osmaniye yer fıstığının tescili için AB Resmi Gazetesi'nde ilana çıkılmasını değerlendirdi.

Kültürel mirasın kalıcı izleri olan coğrafi işaretleri dünyaya tanıtmaya devam ettiklerini belirten Durak, "AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Osmaniye yer fıstığı, AB Resmi Gazetesi'nde 3 aylık itiraz süresinin dolmasının ardından tescil edilecek. AB nezdinde tescilli 20 coğrafi işaretimiz bulunuyor, 46 coğrafi işaret başvurumuzun ise işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.