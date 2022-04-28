Haber Giriş: 28 Nisan 2022 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da mutfak tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde mutfaktaki LPG tüpünden sızan gazdan etkilenen kişi tedavi altına alındı.
Kuyualan Mahallesi 3400 sokakta ikamet eden Hüseyin Ö'ye (33) telefonla ulaşamayan eşi, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.
İhbarı üzerine ikamete, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenli araçla eve giren itfaiye ekipleri, tüpten sızan gaz nedeniyle Hüseyin Ö'yü baygın halde buldu.
Hastaneye kaldırılan Hüseyin Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa
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