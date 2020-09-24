İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyitali Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 tombala makinesine el kondu.

Kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun yanı sıra İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları'na uymamak suçundan ceza kesildi.

Kumar oynanmasına yer temin ettiği ileri sürülen A.Ö. ve N.Ö. hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynamadığı ancak mekanda maske takmadığı belirlenen bir kişiye daha Kovid-19 tedbirlerine uymama suçundan para cezası verildi.