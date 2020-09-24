Haber Giriş: Kaynak: AA
Diyarbakır’da fabrikada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bismil'de yağ fabrikasında yangın çıktı.
Tepe mahallesindeki Çelebi Yağ Küspe fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Durumun iletilmesi üzerine olay yerine Diyarbakır Büyük şehir itfaiye ekipleri 5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Fabrika sahibi Oktay Çelebi yangındaki depoda 350 ton pamuk balyasının yandığını söyledi.
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