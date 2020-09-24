İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, Azdavay ilçesi Hoca köyünde Y.M'nin evine operasyon düzenlendi.

Ekipler, evde ve bahçede yapılan aramada 2 kilogram kubar esrar, 19 kök kenevir, 40 gram kenevir tohumu ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Evde bir maskenin üzerine de kubar esrar konulduğu görüldü.

Y.M'nin gözaltına alındığı operasyon anı da görüntülendi.