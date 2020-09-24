Arnavutköy'de alınan bilgiye göre, Ersin Yılmaz, ilçedeki ormanlık alanda kendisini aldattığını iddia ettiği 3 çocuk annesi eşi Elif Yılmaz'ı silahla öldürdü.

Daha sonra eşinin arkadaşı olduğunu iddia ettiği Emrah Erdoğan'ın, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokak'taki evine giden şüpheli, Erdoğan'a silahla ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evli ve iki çocuk babası Emrah Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Sultangazi'de gözaltına aldı.

Elif Yılmaz ve Emrah Erdoğan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.