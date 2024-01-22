Duman 1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.01.2024 10:29

Manisa'da kamyonetin otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, kamyonet ile 2 otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Manisa'da kamyonetin otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara-İzmir E96 kara yolu Ziraat Odası mevkisinde, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Y.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Kamyonet, Turgutlu yönüne giden İ.E. idaresindeki otomobil ile A.İ.Ö.'nün kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet ve bir otomobil sürücüsü ile yolcular F.Ç., N.N.Ç. ve T.G. yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, özel bir hastaneye kaldırılan T.G'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
Trafik Kazası Manisa
Sıradaki Haber
Elbistan ilçesine yeni ceza infaz kurumu yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
Kafesten kaçan fare zor anlar yaşattı
11:33
Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e basan kişi adliyeye sevk edildi
11:29
KOSGEB, KOBİ'lere destek paketlerini tanıtacak
11:32
Uzay misyonu için start verildi: Gezeravcı deney çalışmalarına başladı
11:34
Zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdi
11:42
Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için birçok proje gerçekleştirilecek
Kırgızistan'da Dolon köyü sakinleri kışları donan gölde buz hokeyi oynuyor
Kırgızistan'da Dolon köyü sakinleri kışları donan gölde buz hokeyi oynuyor
FOTO FOKUS
Kafesten kaçan fare zor anlar yaşattı
Kafesten kaçan fare zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ