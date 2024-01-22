Manisa'da kamyonetin otomobillere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Ankara-İzmir E96 kara yolu Ziraat Odası mevkisinde, Turgutlu'dan Salihli yönüne gitmekte olan Y.Ç. yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı yöne geçti.

Kamyonet, Turgutlu yönüne giden İ.E. idaresindeki otomobil ile A.İ.Ö.'nün kullandığı otomobile çarptı.

Kazada, kamyonet ve bir otomobil sürücüsü ile yolcular F.Ç., N.N.Ç. ve T.G. yaralandı.

Kaza yerine itfaiye, ambulans ve emniyet ekipleri sevk edilirken, yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, özel bir hastaneye kaldırılan T.G'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.