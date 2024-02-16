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Güncel
DHA 16.02.2024 10:03

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, karşı şeride geçen otomobilin başka otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında, Alaşehir- Sarıgöl Karayolu'nun Delemenler mevkiinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini yitiren İ.Ç.'nin yönetimindeki otomobilin karşı şeride geçince, İ.K. yönetimindeki otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile İ.K.'nin yanında bulunan İ.M. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görgü tanığı Sinan Tekeli, Karşı yönden gelen araç, karşı şeride geçmiş. İki araç kafa kafaya çarpışmış. Durumları ağır. dedi. Yaralılar, ambulanslarla, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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