Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, alınan bilgiye göre H.K. idaresindeki 45 AJ 219 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Kavşağı'nda, T.K. yönetimindeki 45 D 0134 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile yolcu M.K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA