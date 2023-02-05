Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki B.A. yönetimindeki otomobile çarpıp, refüje vurduktan sonra devrildi.
Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan H.A, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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