Siteler Mahallesi'nde Adil Eşsiz'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evdeki kontrolde Adil Eşsiz'in cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.