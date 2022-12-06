Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 10:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kırıkköy köyünde Mustafa Yıldız'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Etiketler: Kırklareli
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