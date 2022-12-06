Alınan bilgiye göre, Kırıkköy köyünde Mustafa Yıldız'a ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını güçlükle söndürdü.

Yangın sonucu evde hasar oluştu.