İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 28 Kasım-5 Aralık'ta kent merkezi ile Kadirli ve Düziçi ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Ekiplerin 157,34 gram sentetik uyuşturucu, 123,04 gram esrar, 1,05 gram eroin, 13 uyuşturucu hap ile 1 hassas terazi ele geçirdiği çalışmalarda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı.