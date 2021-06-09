Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Selendi ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Ramazan Çakal'ın (25) kullandığı 45 AFT 568 plakalı otomobil, Uşak-Selendi yolunun Kürkçü Mahallesi geçişinde kontrolden çıkarak mahalle sağlık evinin duvarına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Selendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kırklareli'nde bir evin bahçesinde 3 gülle bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz