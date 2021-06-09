Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, Yılmaz Bulut'un, evinin bahçesinde biriken taş ve çalılıkları temizletmek için kiraladığı kepçenin çalışması sırasında gülleye rastlandı.

Kepçe operatörü ve Bulut çevrede yaptığı araştırmada 3 gülle buldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, incelemelerin ardından gülleleri sergilenmek üzere İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'ne götürdü.