Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 10:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 38 KH 214 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı'ndaki üst geçitte, Ö.A'nın kullandığı 38 YZ 160 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ö.A'nın aracı, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 sürücü ile Ö.A'nın babası N.A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılırken, N.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 10:50
- 10:46
- 10:31
- 10:48
- 10:44
Sıradaki Haber
Dolar/TL 8,59 seviyelerinden işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz