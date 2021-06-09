Konya'nın Beyşehir ilçesinde alınan bilgiye göre, şüpheli Hacı Ali T'nin ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi'nde, "faaliyet izin belgesi" olmadan ürettiği yivsiz av tüfeklerini aracıyla Antalya ve Konya'ya götüreceği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, harekete geçti.

Plakası belirlenen Hacı Ali T'nin kullandığı araç, yapılan yol kontrolünde durduruldu.

Araçta 27, şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 58 seri numarasız, çeşitli marka ve modellerde yivsiz av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.