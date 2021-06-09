Ümraniye'de, alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında bulunan 77 BF 864 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle sitede kısa süreli panik yaşandı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülürken dumandan etkilenen bir site sakinine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.