Haber Giriş: 24 Haziran 2022 Cuma 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mehmet Sezer'in kullandığı, 45 AGY 643 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpıp devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Sezer ve araçta bulunan Mehmet Tunç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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