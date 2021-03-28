Manisa´nın Yunusemre İlçesinde Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma ekipleri olay yerine giderek yaralı Şahini koruma altına aldı.

Yaralı Şahin ekipler tarafından tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan açıklamada "Manisa İli Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesinde 28.03.2021 günü saat:11:30 sıralarında, 112 İhbar hattından yaralı Şahin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gidilmiş ve yaralı Şahin koruma altına alınıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.