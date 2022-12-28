Üniversite Senato Salonu’nda 28 Aralık 2022’de düzenlenen Toplantıya Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve KTMÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Mütevelli Heyeti üyeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile Kırgızistanlı Mütevelli Heyeti üyeleri Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Rasul Avazbek uulu, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Aybek Moldogaziyev, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika Dairesi Başkan Yardımcısı Talgat Aşirbekov, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarını Hazırlama Dairesi, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararlarını İnceleme Dairesi Başuzmanı Timurlan Acımaliyev katıldı.

Örnek üniversite Manas

Toplantı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un açış konuşmasıyla başladı. Prof. Dr. Fahrettin Altun, konuşmasında, iki ülkenin en önemli ortak projesi olan Manas Üniversitesi’nin başarılarının örnek gösterilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Fahrettin Altun, son 3 yılda uluslararası saygın kuruluşlarca bilimsel başarıları da teyit edilen Manas’ın, her alanda uluslararasılaşma çalışmalarına ağırlık verdiğini, bir dünya üniversitesi olma hedefine hızla ilerlediğini ifade etti.

Prof. Dr. Altun, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veren Manas Üniversitesi’nin toplumla bütünleştiğini, bu yönüyle iki ülkenin kardeşliğinin ve ilişkilerinin pekişmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Üniversite tarihine altın harflerle yazılan toplantı

Ardından Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, yaptığı sunumla Üniversitedeki gelişmeleri özetledi; büyük teveccühleri, engin vizyonları ve sağladıkları sınırsız imkânlarla Manas Üniversitesi’nin gelişmesinin yolunu açan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Mütevelli Heyeti üyelerine teşekkür etti.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türk Dünyası’nın ortak Üniversitesi Manas’ın, hayalleri gerçek kılan Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla her zamankinden daha güçlü ve daha inançlı bir şekilde faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizdi.

Alpaslan Ceylan, Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin resmen kuruluşunun imzalarının atıldığı Toplantının tarihi bir önem taşıdığını, Manas Üniversitesi tarihine altın harflerle yazılacağını söyledi. Rektör Ceylan, Tıp Fakültesinin kuruluşuna büyük destek veren Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Mütevelli Heyeti üyelerine Manas Ailesi adına çok teşekkür etti.

Kırgızistan’ı uluslararası platforma taşıyan Üniversite

Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev de Toplantıda Üniversiteyle ilgili konularda bilgi vererek, ülkeyi bilimsel alanda uluslararası platforma taşıyan Manas Üniversitesi’nin Kırgızistan için büyük bir ayrıcalık olduğunu belirtti.

Asılbek Kulmırzayev, Manas’ın QS sıralamasında dünyanın 1000 üniversitesi arasında 801. sıraya yerleşmesinin büyük bir gayretle ve inançla çalışmanın neticesi olduğunu, ancak Manas’a bu başarının yetmeyeceğini, oluşturulan sinerjiyle daha büyük başarılara erişileceğini ifade etti.

Kırgızistan’ın öncü üniversitesi

Mütevelli Heyeti Üyesi, Eğitim ve Bilim Bakanı Yardımcısı Rasul Avazbek uulu ise Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nin ülkedeki eğitim sisteminin gelişmesine büyük katkı sağladığını, ilk defa bir üniversitenin Kırgızistan’ı yükseköğretimde dünya ligine taşıdığını, Manas’ın bu yönüyle Kırgızistan üniversitelerine örnek ve öncü olduğunu, Manas Üniversitesi’nin ülkelerinde faaliyet göstermesinden onur duyduklarını söyledi.

Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi resmi kuruluş kararı

Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda Üniversiteyle ilgili akademik ve idari konular görüşülüp oybirliği ile karara bağlandı.

Üniversitenin geleceğiyle ilgili önemli kararların alındığı Toplantıda Kurumun her alanda çok daha etkin ve verimli çalışmasının da yolu açıldı.

Toplantının en önemli kararı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hayata geçirilmesi oldu. Ayrıca Üniversite insan kaynağının maaşlarında da iyileştirilmeye gidildi.

Toplantı, Mütevelli Heyeti üyelerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Daha sonra Mütevelli Heyeti üyelerinden İbrahim Şenel ve Sedat Murat ile T.C. Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Üniversitenin medya merkezi MEDIAMANAS’ı gezerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Medya merkezinin imkânlarından ve çalışmalarından etkilendiklerini dile getiren Şenel ve Murat, başarıların devamı temennisinde bulundu.