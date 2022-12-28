Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Balıkesir'de dün yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı, cezaevine gönderildi.
Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi'nde alacak yüzünden tartıştığı A. S.'yi (56) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen ve bu sırada kendisi de hafif yaralanan E. Ç. hastanedeki tedavisinin ardından emniyete getirildi.
İşlemlerin ardından güvenlik önlemleri altında Edremit Adalet Sarayına sevk edilen E. Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Dün sokakta tartıştığı E. Ç. tarafından bıçakla yaralanan A. S. (56), hastanede hayatını kaybetmiş, kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinden geçen bir vatandaşın yerde bulduğu bisiklet parçasını fırlatmasıyla düşerek yaralanmış, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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