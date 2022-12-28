Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Milletimizin her beklentisini çözmüş olarak 2023'e girme hedefimizin son örneği olan, emeklilikte yaşı bekleyenlerle ilgili düzenleme ile müjde vereceğim.

Kamuoyunda EYT olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanlar, uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır.

Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin makul ve sürdürülebilir seviyeye getirilmesi konusunda çok önemli reformlara imza atmış bir ülkeyiz. Geçmiş yıllardaki, gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesinde büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirilmesi için çok çalıştık, çok uğraştık.

Bizden önceki dönemde 1999 yılı eylülünde yürürlüğe giren düzenlemeyle atılan adımları, dünyanın ve ülkemizin hakikatlerine uygun bir şekilde 2008 yılında daha ileriye taşıdık.

Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların epeydir dile getirdikleri talebidir.

Prensip olarak çalışanın, çalıştığı dönemden daha uzun bir süre emekli maaşı almasının sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık.

EYT'de yaş sınırı yok

Bugün de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözme yoluna gidiyoruz. Sistemi tartışmadan arındıracağımıza inanıyorum.

Her konuda olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Tekrar hatırlayacak olursak, emekli olmak için prim günü, yeterli sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenlemeyle sigortalılık süresini ve prim gününü dolduranları baz alıyoruz.

Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır.

Bu yaklaşımımız, asla çalışanlarımızın emeklerinin teslimine engel olmak değildir. Tam tersine, 85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için bu konuyu ölçüp biçmeden, hesabını sağlam bir şekilde yapmadan herhangi bir taahhüt altına girmek istemedik.

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmayacak

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.

Büyüyen, gelişen Türkiye'nin imkanlarını gördüğümüzde de hemen çalışmaları başlattık. Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu yüksek zamlı asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik ve gösteriyoruz.

Devlet için büyük fedakarlık anlamına gelen bu sistemi yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum.

2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor

Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 250 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Borçlanma işlemleri de zaten başlatıldı.

Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.

Çalışmaya devam edecek olan çalışanlara teşvik

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.

İşveren için kredi desteği

Kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.

EYT ile ilgili düzenlemenin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum.