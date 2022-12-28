Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta 474 sikke ve 23 obje ele geçirildi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 474 sikke ve 23 obje ile dedektör ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, H.N'nin tarihi eser satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Roma ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 474 sikke, 23 obje ve bir detektör ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Haberler
- 20:35
- 20:19
- 20:23
- 20:02
- 19:51
Sıradaki Haber
Alaşehir'de işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz