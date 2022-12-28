Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alaşehir'de işçi servisinin çarptığı yaya ağır yaralandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçi servisinin çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.
Menderes Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde Şükrü K. (58) idaresindeki 45 J 5004 plakalı işçi servisi yolun karşısına geçen İlknur Aydemir'e (36) çarptı.
Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şükrü K. ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
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