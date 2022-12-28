Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler tek tek hayata geçiyor.

EYT sorununun yeni yıldan önce masadan kalkacağı açıklanmıştı. Bugün düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Peki, kimleri kapsayacak, şartlar neler, hemen emekli olmak istemeyenler ne yapacak?

EYT hangi tarihi kapsıyor? EYT 1999 sonrasını kapsar mı?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.

EYT için prim gün sayısı kaç olmalı?

1999 öncesi işe girişi olanlardan kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

EYT de yaş sınırı kalktı mı?

Erdoğan`ın açıklamasına göre, emelilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

[Grafik: TRT Haber]

Kaç kişi emekli olacak?

Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkına kavuşacak.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli.

Hemen emekli olmak istemeyenler ne yapacak?

Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayı tercih etmeyecekler için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlanacak.

Kıdem tazminatı için destek verilecek mi?

Kıdem tazminatları için işverenlere yönelik KGF destekli kredi paketi devreye alınacak.

Çalışmaya devam edenler ne yapacak?

Emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki getirilecek.

EYT ne zaman devreye girecek?

Düzenlemenin Meclis'e sunulmasının ardından ocak ayında görüşülmesi bekleniyor.

EYT başvurusu nasıl yapılır?

Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek.