Parçalı Bulutlu 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.06.2023 12:39

Malatya'nın Tohma Kanyonu, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

Malatya’nın Darende ilçesinde bulunan Tohma Kanyonu, birleştiği Somuncu Baba Türbesi ile görsel bir şölen sunuyor.

Malatya'nın Tohma Kanyonu, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

Malatya'nın en önemli tarihi ve kültürel varlıkları arasında gösterilen Darende ilçesindeki Somuncu Baba Türbesi ve Külliyesi'yle birleşen Tohma Kanyonu, ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Malatya'nın Tohma Kanyonu, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

Doğal güzellikleriyle saklı bir cenneti andıran kanyon, yılın dört mevsimi rengarenk görüntüsüyle de ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Osmanlı Dönemi'nde yaşamış olan alimlerden Somuncu Baba'nın mezarının yer aldığı türbe ile birleşen kanyonu, binlerce yerli yabancı turist ziyaret ediyor.

Malatya'nın Tohma Kanyonu, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

"Yerimiz doğa güzellikleriyle beraber güzel bir yer"

Kanyonu ve Somuncu Baba Türbesi’ni görmeyenleri ziyarete davet eden bölgede esnaflık yapan Mustafa İmlek, "Yerimiz doğa güzellikleriyle beraber güzel bir yer. Buraya günü birlikte binlerce kişi geliyor. Bizde burada esnaf olarak kazancımızı sağlıyoruz. Yaz aylarında daha canlı oluyor bölge herkesi buraya ziyarete bekliyoruz" dedi.

Malatya'nın Tohma Kanyonu, ziyaretçilere görsel şölen sunuyor

Bir başka esnaf Mehmet Soylu ise depremlerden sonra bölgeyi ziyaret eden turist sayısında bir miktar azalma yaşanmış olsa da yaz ayları ile birlikte canlılığın yeniden başladığını kaydederek, "Biz burada esnafız bölgeye yurtiçi ve yurtdışında ziyaretçiler geliyor. Depremden sonra insanlar ziyarete gelmeye çekiyor, gelip görülecek yer çok fazla yine de insanlarımızı ziyarete bekliyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Elazığ'da polis ve jandarma ekiplerinden bayram denetimi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:41
Rusya Devlet Başkanı Putin, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefonda görüştü
13:37
Kurban etlerinin işlenmesi ve muhafazası için öneriler
13:27
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 5 yaralı
13:25
Sırbistan, gözaltına aldığı 3 Kosovalı polisi serbest bıraktı
13:24
Tokat'ta trafik kazasında anne ve 2 çocuğu öldü 2 kişi yaralandı
13:24
Avustralya, Ukrayna'ya 74 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacak
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor
FOTO FOKUS
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
Rusya'da Wagner krizi: ABD, Rusya’daki gelişmeleri yakından takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ