Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta meydana gelen depremin Doğanyol ve Pütürge ilçeleri başta olmak üzere kent merkezinde de şiddetli hissedildiğini hatırlattı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Baruş, depremin hemen ardından harekete geçerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Yıkımın yaşandığı Doğanyol ilçesinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Baruş, bölgede yürütülen kurtarma çalışmalarını aynı gece tamamladıklarını kaydetti.

Hemen İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunu topladıklarını ve Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre hareket ettiklerini dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

"Vatandaşları geçici barındırma imkanına kavuşturmak için çalışma başlattık. Elimizdeki mevcut çadırları hemen kurduk. Birkaç gün içinde çadır kurma işlerini tamamlandı. Çadır kurma işleminde başta AFAD olmak üzere jandarmamız, güvenlik korucularımız gerçekten başarılı çalışma yürüttü. Çalımalar hızlı bir şekilde yürütüldü ve birkaç gün içerisinde 5 bin 100 çadırın kurulumunu tamamladık."

Baruş, depremden etkilenen Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı dağıttıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk günden itibaren Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçesinde sıcak yemek çıkardık. Hemen arkasından çadırda kalan vatandaşlarımızın acil gıda ve insani yardım ihtiyaçlarının karşılamamız gerektiğini değerlendirdik. Bu kapsamda 10 bin 615 hazır gıda paketi, 50 bin hazır yiyecekten oluşan kumanya, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu. Şu an acil ihtiyaçlar karşılanmış durumda. Halen Doğanyol ve Pütürge ilçesinde Kızılay tarafından günlük 6 bin kişilik günlük sıcak yemek dağıtımı devam ediyor."

Deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalarında jandarma personelini etkin kullandıklarını dile getiren Baruş, özellikle kadın astsubayların aile ve okul ziyaretleri yaparak, çeşitli yardımlar gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Devletimiz, hükumetimiz vatandaşlarımızın yanında"

Baruş, depremden dolayı Malatya ve Elazığ'ın acısını paylaşanlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"24 Ocak'tan bugüne kadar Malatya'ya vatandaşlarımız, sivil toplum kuruşları, valilikler tarafından 192 tır ve kamyon yardım malzemesi geldi. AFAD depolarında bu gıda ve giyecek malzemelerini depoluyor, tasnif ediyoruz. Halen elimizde hazır vaziyette 7 bin 200 gıda kolisi, 1000 sağlık ve hijyen paketi, 1500 giyim eşyası kolisi hazır bekletiliyor. Bugüne kadar 9 bin 756 haneye 6 bin 409 ton kömür dağıtımı gerçekleştirdik ve halen devam ediyor. Depremin başlangıcından itibaren devletimiz, hükümetimiz vatandaşlarımızın yanında oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız depremin hemen ardından Elazığ ve Malatya'yı ziyaret etti. Yine İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Sağlık Bakanlarımız ilçelerimizi ziyaret ettiler ve gerekli yardımlar zamanında ulaştı. Şu an önemli bir problemimiz yok."

4 bin 432 konut yapılacak

Vali Baruş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının TOKİ vasıtasıyla kentte kalıcı konut yapımına başladığını vurgulayarak, "Orduzu Gelincik mevkisinde 1500 konut yapılması planlanıyor. Bunlardan 648 konutun ihalesi yapıldı, ihaleyi alan şirket konut yapımına başladı, zemini hazırlama çalışmaları devam ediyor. Yine Pütürge ilçemizde 208 konutun ihalesi gerçekleştirildi, onların da zemin çalışmaları başladı. Bu kapsamda Malatya'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilk aşamada 4 bin 432 konut yapılması planlanıyor, bunlardan 2 bin 782'si şehir ve ilçe merkezlerinde, 1650'si de Tarımköy uygulaması kapsamında yapılacak." diye konuştu.

Baruş, çalışmaların yıl sonuna kadar büyük oranda tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Depremden zarar gören vatandaşlara yapılan nakdi yardımları anlatan Vali Baruş, "Bu yardımlar birkaç kalemden oluşuyor. Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 286 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 805 bin lira, 1986 yıkık ve hasarlı ev sahibine 14 milyon 718 bin lira, 530 kiracıya ise 1 milyon 615 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 18 milyon 256 bin liralık nakdi yardım yapıldı. Halen yardımlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"6 bölgede konteyner kent kuruluyor"

Baruş, konteyner kent kurulumunun sürdüğü anlatarak, "Toplam 6 bölgede 236 konteyner kent kurulumu yapılıyor. Battalgazi Bulutlu Mahallesi'nde 25 konteyner kuruldu ve yerleşime açıldı. Doğanyol merkezde 36, Gökçe Mahallesinde 24, Kale Bent mahallesinde 26 konteyner yerleştirildi. Bunların altyapı işlemleri tamamlandı, birkaç gün içinde elektrik bağlantısı yapılmak suretiyle vatandaşlarımızı konteynerlere alacağız." dedi.

Bölgede hayvancılığın yoğun olarak yapıldığına değinen Baruş, depremde hayvanı telef olan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığınca 66 büyükbaş, 22 küçükbaş hayvan dağıtıldığını, bölgeye 1140 hayvan çadırı kurulduğunu, 69 ton da yem yardımı yapıldığını aktardı.