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Güncel
AA 11.06.2024 14:52

Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da yakalanan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, 72 saatlik kamera kayıtları inceleyerek olayın zanlıları M.N, E.Ö. ve H.K'yi yakaladı, çalıntı ev eşyası, elektrikli motosiklet ve bir pompalı tüfeği ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.N. ve E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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