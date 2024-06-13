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Güncel
AA 13.06.2024 14:55

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 21 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik ve İstihbarat şube müdürlükleri koordinesinde 3 aylık fiziki takip neticesinde uyuşturucu sattığı belirlenen 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalandı, adreslerdeki aramalarda 1033 sentetik uyuşturucu hap, 111 gram sentetik uyuşturucu, 17 gram esrar, ruhsatsız 2 tabanca, 1 pompalı tüfek ile 5 şarjör ve 149 fişek ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

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