Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A'da yakalandı.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.