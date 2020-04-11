Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da düzenlenen operasyonda 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan uygulamada, 2 kişinin yapılan üst aramasında 598 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uygulamada ayrıca, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.A'da yakalandı.
Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Son Haberler
- 15:43
- 15:41
- 15:25
- 15:25
- 15:22
Sıradaki Haber
Aksaray'da bir lokantadan sağlık çalışanlarına etli ekmek ikramı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz