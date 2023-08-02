Malatya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Orduzu Mahallesi Gelinciktepe mevkisindeki sulama göletine serinlemek için giren Abdullah Ç. bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı ve aynı zamanda dalgıç olan Mustafa Katipoğlu'nun da yer aldığı kurtarma ekibinin 2,5 saatlik çalışması sonucu Abdullah Ç.'in cesedi bulundu.

Gelinciktepe mevkisindeki şantiyede çalıştığı öğrenilen Abdullah Ç.'in cesedi Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.