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Güncel
AA 02.08.2023 11:54

"Astoria Grande" kruvaziyeri 922 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer Amasra Limanı'na demir attı.

"Astoria Grande" kruvaziyeri 922 yolcusuyla Amasra'da demirledi

Bartın'ın Amasra ilçesine 922 yolcu ve 451 kişilik mürettebatıyla gelen Panama bandıralı gemi, Belediye Başkanı Recai Çakır ve diğer ilgililerce karşılandı.

İşlemleri tamamlanan turistlere liman çıkışında Rusça yazılı Amasra broşürleri verildi. Turistler daha sonra ilçedeki tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.

Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü'nde vakit geçiren ziyaretçilerden bir kısmı, tur otobüsleriyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesine gitti. Geminin, akşam saatlerinde Sinop'a hareket edeceği öğrenildi.

Amasra Belediye Başkanı Çakır, geminin şu ana kadar en fazla yolcu sayısıyla geldiğini söyledi. İlçede yolcu ve personelle yaklaşık 1500 misafiri ağırladıklarını aktaran Çakır, "Amasra için 22'nci sefer ve bu bizim için gurur verici. Jest olsun diye davullu zurnalı bir organizasyon yaptık. Misafirlerimiz de gayet mutlu bir şekilde ilçemizde geziyor" dedi.

Rus turistlerin ilçe merkezinin yanı sıra çevredeki koy ve plajları da ziyaret ettiğini dile getiren Çakır, "Misafirlerimiz, herhangi bir tur almadan Amasra içini geziyor. Bir kısmı Safranbolu'yu tercih ediyor. Astoria Grande sadece Amasra için değil, bölge için ciddi ekonomik, sosyal katkıları olan bir seyahat" ifadesini kullandı.

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