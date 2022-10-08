Doğanşehir ilçesindeki Merkez Çarşı Camisi'nde Mevlit Kandili programı düzenlendi.

Kılınan yatsı namazının ardından mevlit okundu. Daha sonra sandukadan çıkarılan ve 63 parça beze sarılı Sakal-ı Şerif, bir havlu içinde dua ve salavatlarla ziyaret alanına getirildi.

Cam fanusta bulunan Sakal-ı Şerif'i ziyaret için vatandaşlar kuyrukta sıralarını bekledi.

[Fotoğraf: AA]

Sakal-ı Şerif'in önünden sırayla geçenler, salavat getirip dua etti.

İlçe Müftüsü Tayip Tüz, Doğanşehir Çarşı Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif'i kandil dolayısıyla ziyarete açtıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tüz, "Bu gecenin hürmetine ziyarete açtık. Pandemiden sonra ilk defa bugün Mevlid-i Nebi münasebetiyle ziyarete açtık. Bundan sonrada her Kadir Gecesi'nde Allah nasip ederse ziyarete açacağız" ifadelerini kullandı.​​​​​​​