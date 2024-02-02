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Güncel
DHA 02.02.2024 11:58

Malatya'da metruk bina çöktü

Malatya'da ağır hasarlı metruk yapı, çevresinde bulunan çadırın yanına yıkıldı.

Malatya'da metruk bina çöktü

Olay, Taştepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Ağır hasarlı metruk iki katlı ahşap yapı yakınında bulunan çadırın yan kısmına çöktü. Şans eseri çöken yapının parçalarından ötürü yaralanan olmazken tedbir amaçlı olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi ile çadırın içerisinde kimsenin olmadığı tespit edildi. Yarısı çöken metruk binanın yarısı hala ayakta iken mahalle sakinleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için binanın kalan kısmının da bir an önce yıkılmasını istedi.

Çöken binanın etrafına şerit çeken polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.  

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