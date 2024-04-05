Parçalı Bulutlu 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 05.04.2024 17:19

Malatya'da mefruşat kursuna giden kadınlar ev ekonomisine katkı sunuyor

Malatya'da Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı mefruşat kursuna giden kadınlar, ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Malatya'da mefruşat kursuna giden kadınlar ev ekonomisine katkı sunuyor

Battalgazi ilçesine bağlı Başharık Mahallesi'ndeki Şehit Oğuzhan Günaydın Atölyesi'nde mefruşat kursuna giden kadınlar, pike, nevresim, çarşaf, yastık, seccade, çeyiz ürünleri, çaydanlık tutacağı, yoğurt kabı gibi ürünler üretiyor.

Mefruşat kursunda 15 yıldır usta öğreticilik yapan Perihan Güler, atölyeye gelen kursiyer kadınlar kızlarına çeyiz ürünleri de yaptığını belirterek, "Kursiyer olarak katılım gayet iyi durumda, kadınlarımız büyük ilgi gösteriyorlar. Kursumuzda ilerlememiz çok güzel herkes verilen eğitimleri zevkle yerine getiriyor. Kadınlarımız ürettikçe bizler de çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Güler Koç ise kursta güzel vakit geçirdiğini ifade ederek, "Dışarıya sipariş yapıyorum. Farklı ürünler ve namazlık yapıyorum. Kursumuz çok güzel geçiyor. Zevkli geçiyor" dedi.

Yoğurt kabı yapan kursiyer Ayfer Taşpınar ise gelen siparişlere göre imalat yaptığını dile getirerek, "Siparişlerimiz de oluyor. Bu siparişler sayesinde ev ekonomisine çocuklarımıza ve kızlarımızın çeyizlerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

ETİKETLER
Malatya
Sıradaki Haber
Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:22
New York Belediyesi başörtülü Müslüman kadınlara 17,5 milyon dolar ödeyecek
18:17
Borsa İstanbul rekor tazeledi
17:38
Çiftçilere 2,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
17:38
BM Genel Sekreteri Guterres: Yapay zeka savaş yürütmek için kullanılmamalı
17:00
Araştırma: Kriyoablasyon yöntemi meme kanseri tedavisinde oldukça etkili
16:58
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü
Beypazarı'nda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
Beypazarı'nda Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı
FOTO FOKUS
İsrail casusları takip ettikleri kişileri kamerayla kayıt altına almış
İsrail casusları takip ettikleri kişileri kamerayla kayıt altına almış
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ