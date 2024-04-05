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Güncel
AA 05.04.2024 16:43

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ramazan etkinlikleri kapsamında "Klasik Türk Musikisi" konseri verildi.

Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi'nde "Klasik Türk Musikisi" konseri düzenlendi
[Fotograf: AA]

Selimiye Camisi bahçesindeki müzede gerçekleştirilen programda, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları, ilahi ve musiki eserler seslendirdi.

Müzeye ziyarete gelen vatandaşlar, konseri ilgiyle dinledi, zaman zaman söylenen eserlere eşlik etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, konser sonunda yaptığı konuşmada, ramazan müze etkinlikleri kapsamında Edirne'de 7 konser düzenlendiğini söyledi.

Ramazanın güzel etkinliklerle geçirildiğini belirten Soytürk, "Topluluğumuzun sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk, solistlerimiz ve sazendelerimizi tebrik ediyorum. Herkesin hem Kadir Gecesi'ni hem de bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.

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