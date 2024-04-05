Kütahya'da 5 Nisan Avukatlar Günü kutlandı

Kütahya Barosu Başkanı Edip İlkay Sunay, Adalet Sarayı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Sunay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, avukatlar olarak demokrasi, güçler ayrılığı, bağımsız, tarafsız yargı için dün olduğu gibi bugün de yarın da yılmadan yorulmadan var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Adalete erişim hakkı için güçlü avukat, güçlü avukat için de güçlü baronun gerektiğini belirten Sunay, "Yurttaşın haklarının savunucusu avukat, avukatın savunucusu ise barodur. Baro yalnızca meslek örgütü değil, yurttaşların başta adil yargılanma olmak üzere, hak ve özgürlüklerinin takipçisidir. Baro ve avukat zayıf düşerse bundan en büyük zararı yurttaşlar ve hukuk düzeni görür." diye konuştu.

Sunay'ın, avukatların sorunları ve çözüm önerilerini dile getirmesinin ardından program sona erdi.