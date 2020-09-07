Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan bir kuyumcuya gece saatlerinde hırsız girdi.

İş yerinin alarmının çalması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkanın kepenginin ve kapısının kırılarak içerideki yaklaşık 115 bin lira değerinde altın ve dövizin çalındığını belirledi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yüzleri maskeli iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.