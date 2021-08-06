Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanan Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen "Küçükbaş Hayvancılıkta Makine ile Kırkımın Yaygınlaştırılması ve Şaftlı Kırkım Makinası Kullanımı" Projesi kapsamına kırkım makineleri yetiştiricilere verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Mera Islah Projesi kapsamında ise ulaşım sıkıntısı olan bazı mera ve yaylalara hayvancılığını geliştirmek, hayvan refahını artırmak, hayvanların içme suyu ihtiyacını karşılamak için toplam 32 adet metal sıvat ihtiyaç olan mahallere dağıtıldı.

Kırkım makinesi ve sıvat dağıtım törenine Kaymakam Halil İbrahim Köroğlu, Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmet Çılğın ve İl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı İhsan Akın katıldı.