Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 300 öğrenciye KADES uygulaması tanıtılarak, telefonlarına indirmeleri sağlandı.

Öğrencilere ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu da anlatılarak, broşür dağıtıldı.