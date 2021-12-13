Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 17:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da kız öğrencilere KADES uygulamasını anlattı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kız öğrencilere Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 300 öğrenciye KADES uygulaması tanıtılarak, telefonlarına indirmeleri sağlandı.
Öğrencilere ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu da anlatılarak, broşür dağıtıldı.
Etiketler: Malatya KADES Jandarma Genel Komutanlığı
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