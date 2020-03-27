Haber Giriş: Kaynak: AA
Malatya'da kafasını kraker ambalajına sokan kirpi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Malatya’nın Darende ilçesinde kafasını kraker ambalajına sıkıştıran kirpi, yoldan geçen bir vatandaş tarafından kurtarıldı.
Darende İlçe merkezinden otomobiliyle evine giden bir kişi, kara yolunun ortasında başını kraker ambalajına sokarak sıkıştıran bir kirpi gördü.
Kirpinin sağa sola giderek kafasındaki ambalajı çıkarmak için uğraştığını fark eden sürücü, yol ortasında kontrolsüz hareket eden kirpinin başındaki ambalajı çıkarttı.
Başındaki ambalajdan kurtarılan kirpi daha sonra doğaya salındı.
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